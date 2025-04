160 aprovados em concurso de Corumbá são nomeados

Prefeitura de Corumbá / PMC

A Prefeitura de Corumbá nomeou 160 candidatos aprovados no concurso público realizado no ano passado.

Segundo a publicação no Diário Oficial do Município de segunda-feira (7), as nomeações são para cargos efetivos de níveis fundamental, médio e superior da Prefeitura Municipal de Corumbá.

A Portaria “P” nº 461, com seus respectivos anexos, lista os nomeados para os seguintes cargos da administração pública municipal:

Agente de Apoio Escolar I – Agente de Merenda (região das Águas)

Agente de Apoio Escolar II – Agente de Disciplina

Agente de Apoio Escolar II – Agente de Limpeza e Manutenção (região das Águas)

Agente de Apoio Escolar II – Monitor de Transporte Escolar

Agente de Apoio Escolar II – Monitor de Transporte Escolar (região das Águas)

Agente de Manutenção de Veículos e Embarcações – Mecânico de Embarcação

Agente de Manutenção de Veículos e Embarcações – Mecânico de Veículos

Analista de Estudos e Projetos – Tecnólogo em Gestão Ambiental

Analista Jurídico Municipal

Condutor de Veículo Oficial I – Motorista de Veículo Leve

Condutor de Veículo Oficial II – Motorista de Transporte Escolar

Gestor de Atividades Organizacionais – Tecnólogo em Gestão Pública

Gestor de Políticas e Relações Sociais – Psicólogo

Profissional de Educação – Professor de Arte

Profissional de Educação – Professor de Educação do Campo (Ciências da Natureza e Matemática)

Profissional de Educação – Professor de Educação do Campo (Educação Infantil)

Profissional de Educação – Professor de Educação do Campo (Ensino Fundamental – Anos Iniciais)

Profissional de Educação – Professor de Educação do Campo (Linguagens)

Profissional de Educação – Professor de Educação Física

Profissional de Educação – Professor de Educação Infantil

Profissional de Educação – Professor de Ensino Fundamental (Anos Iniciais)

Profissional de Educação – Professor de Língua Espanhola

Profissional de Serviços de Saúde – Médico Veterinário

Profissional de Serviços de Saúde – Médico Veterinário de Animais Silvestres

Técnico de Ações Sociais – Assistente de Ações Sociais

Técnico de Ações Sociais – Cuidador Social

Técnico de Ações Sociais – Orientador Social

Técnico de Apoio Pedagógico – Técnico de Educação Especial

Técnico de Atividades Institucionais II – Instrutor de Música (Flauta Transversal)

Técnico de Atividades Institucionais II – Instrutor de Dança (Balé Clássico, Moderno e Contemporâneo para a Primeira Infância)

Técnico de Atividades Institucionais II – Instrutor de Dança (Danças Urbanas – Street Dance)

Os documentos para posse deverão ser entregues nos dias 14, 15, 16, 22 e 23 de abril, no auditório da Prefeitura Municipal de Corumbá, localizado na Avenida Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, bairro Dom Bosco.

As cerimônias de posse ocorrerão nos dias 28, 29 e 30 de abril, e 5 e 6 de maio, também no auditório da Prefeitura.

Em março, o prefeito Dr. Gabriel nomeou 111 aprovados no mesmo concurso. A Prefeitura de Corumbá reitera seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na condução do processo, destacando a importância do cumprimento dos prazos e exigências.