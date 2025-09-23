Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 12:51

Corpo de Bombeiros

193 está fora do ar em Corumbá e região

A corporação disponibilizou um número alternativo: (67) 3231-9593

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 10:12

193 está instável

O Corpo de Bombeiros Militar informou nesta segunda-feira (23) que o serviço de emergência 193 está temporariamente fora de operação em Corumbá, Ladário e na região pantaneira. A falha se deve a problemas técnicos com as operadoras de telefonia, que já estão sendo investigados e solucionados em caráter de urgência.

Para garantir a continuidade dos atendimentos de emergência, a corporação disponibilizou um número alternativo: (67) 3231-9593

A população deve utilizar este telefone para acionar os bombeiros enquanto o número oficial 193 estiver indisponível.

"Estamos trabalhando junto às operadoras para restabelecer o serviço o mais rápido possível. A segurança da população continua sendo nossa prioridade", afirmou a corporação em nota oficial.

O Corpo de Bombeiros pede a colaboração da população na divulgação do número alternativo, especialmente entre moradores das áreas mais afastadas e comunidades ribeirinhas, onde o acesso à informação pode ser limitado.

Ainda não há previsão oficial para o retorno do serviço 193, mas a corporação garantiu que todas as ocorrências continuam sendo atendidas normalmente por meio do número emergencial temporário.

