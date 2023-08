1ª discussão do MS+Criativo acontece em Corumbá

Prefeitura de Corumbá

O lançamento regional do Plano Estadual de Economia Criativa do Mato Grosso do Sul – “MS + CRIATIVO” foi feito na noite da quarta-feira, 2 de agosto, em Corumbá. O intuito é auxiliar na elaboração do plano que servirá de base para a criação da 1ª lei estadual de Economia Criativa do Mato Grosso do Sul.

O evento foi organizado pelo Governo do Estado, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Para a criação lei, serão promovidos oito encontros regionais – entre 31 de agosto e 21 de novembro – para colher propostas junto às comunidades criativas de cada cidade e região (secretários municipais e colaboradores das áreas Turismo, Cultura, Esportes e Meio Ambiente, artistas, artesãos, realizadores de eventos, festas tradicionais e festivais, designers, publicitários, arquitetos, professores, empreendedores, agentes, gestores e produtores criativos e outros das áreas da gastronomia, moda e tecnologia, e demais parceiros) para subsidiar o Plano Estadual de Economia Criativa do Mato Grosso do Sul – “MS + CRIATIVO”.

Todas as proposições definidas regionalmente serão debatidas em Campo Grande no dia 05 de dezembro no Encontro Estadual, quando será formalizado o Plano para posterior envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa. O Encontro Regional de Corumbá está marcado para a quinta-feira, 31 de agosto, das 08h às 18 horas.