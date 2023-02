1ª noite de desfile de escolas de samba acontece neste domingo em Corumbá

Corumbá terá desfile das escolas de samba / Clovis Neto/ Prefeitura de Corumbá

A primeira noite do desfile das escolas de samba de Corumbá acontece neste domingo (19). O ‘Carnaval da Alegria no Coração do Pantanal’ terá cinco agremiações, que iniciam o desfile a partir das 20h, na Passarela do Samba formada pela rua Frei Mariano e avenida General Rondon.

As escolas são filiadas à Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco). A ordem do desfile é a seguinte: Caprichosos de Corumbá; Mocidade Independente da Nova Corumbá; Império do Morro; Marquês de Sapucaí e Acadêmicos do Pantanal.

De acordo com a Liesco, estarão em julgamento oito quesitos: bateria; samba-enredo; fantasias; e alegorias; enredo; comissão de frente; mestre-sala e porta-bandeira e o conto harmônico (harmonia\evolução). São 16 jurados, sendo dois por cada quesito. O tempo mínimo de desfile é de 55 minutos e o máximo de 70 minutos.

Encerrado o desfile das escolas de samba; shows musicais, com artistas locais, estão programados para a praça Generoso Ponce, na avenida General Rondon, além da descida de blocos independentes.

Mais cedo, a programação prevê Roda de Samba no Porto Geral, a partir das 13h, e Baile Infantil, no Jardim da Independência, às 17 horas.

O 'Carnaval da Alegria no Coração do Pantanal’ é uma realização da Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e Secretaria Municipal de Governo, e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) e Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (FCMS). O apoio cultural é da Ala Telecom.