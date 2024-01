1ª Roda de Samba do Carnaval anima corumbaenses

Renê Marcio, PMC

Nem a garoa atrapalhou a animação da 1ª Roda de Samba do Carnaval de Corumbá 2024, que aconteceu no último sábado, dia 13, no Porto Geral, e marcou o início da programação oficial da maior e mais animada folia do Centro-Oeste brasileiro.

O evento teve início às 12h, foi até as 18h, com a animação dos grupos "Karioka com K", "Banda do Roxo" e "Grupo Sempre Assim".

A roda acontece todos os sábados até o início do carnaval (dias: 20/01, 27/01 e 03/2), e também durante o carnaval (dias: 10/2, 11/2, 12/2 e 13/2), sempre no mesmo horário, das 12h até às 18h.

A Roda de Samba do Porto Geral já se consolidou como uma tradição do Carnaval de Corumbá. Além de garantir a animação dos foliões no período pré-Carnaval, o evento destaca e apoia os artistas locais, impulsiona o comércio local e movimenta um dos principais cartões postais da região.



