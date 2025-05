1° Simpósio do Meio Ambiente "Economia Circular no Pantanal" acontece em junho

Marcio Carneiro, PMC

Estão abertas as inscrições para o 1° Simpósio do Meio Ambiente - “Economia Circular no Pantanal”, que abre a Semana do Meio Ambiente 2025 em Corumbá.

Como parte das ações da Semana do Meio Ambiente 2025, a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, em parceria com a Embrapa Pantanal, realiza no dia 02 de junho o 1º Simpósio do Meio Ambiente - “Economia Circular no Pantanal”, evento que abre oficialmente a programação voltada à valorização da sustentabilidade e à preservação do bioma pantaneiro.

O simpósio será realizado no auditório da Embrapa Pantanal, das 8h às 17h, e terá uma programação diversificada com palestras, rodas de conversa e uma exposição de artesanatos locais. A proposta é reunir representantes do poder público, especialistas, empresários, universidades, educadores, artesãos e membros da comunidade para refletir e dialogar sobre alternativas sustentáveis à lógica de consumo atual, a partir da perspectiva da economia circular.

“Convidamos toda a população para participar desse momento de troca de saberes, ideias e experiências. A economia circular nos propõe um olhar mais consciente sobre o uso dos recursos e sobre as possibilidades de reaproveitamento, algo extremamente necessário para a realidade do Pantanal”, destaca a diretora-presidente da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Cristina Fleming.

O evento é gratuito e aberto ao público, com inscrições já disponíveis por meio de formulário online. Os participantes inscritos receberão um kit com material reutilizável, incentivando também a adoção de práticas sustentáveis durante o evento.

Entre os temas que serão abordados no simpósio estão: políticas públicas voltadas à economia circular, o papel da educação ambiental, a transição para modelos produtivos mais sustentáveis, reaproveitamento de resíduos nas empresas e inovação tecnológica com foco na redução de impacto ambiental.

A Semana do Meio Ambiente seguirá com outras ações até o dia 05 de junho – Dia Mundial do Meio Ambiente – e a programação completa será divulgada nos próximos dias pelos canais oficiais da Prefeitura de Corumbá.

Data: 02 de junho de 2025

Local: Embrapa Pantanal – Corumbá/MS

Horário: Das 8h às 17h

Inscreva-se pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA4zApPGomvIA2Gp0X8_xv5yXcKB1r5YtpYG5mhSh8-d-xXA/viewform

