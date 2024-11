23ª edição do Concerto de Santa Cecília acontece amanhã

Renê Marcio Carneiro/PMC

A 23ª edição do Concerto de Santa Cecília será realizada nesta quarta-feira, 13 de novembro, no Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros, na avenida Porto Carrero, em Corumbá. O evento começa às 20 horas, com entrada gratuita.

O espetáculo celebra o trabalho realizado pela Banda Manoel Florêncio ao longo de todo o ano e também homenageia a Padroeira dos Músicos, Santa Cecília, cujo dia é comemorado em 22 de novembro. O Coral Cidade Branca e cantores convidados vão abrilhantar a noite.

Sob regência de Kleber de Carvalho Jares e Roberto Vinícius Vianna de Oliveira, os músicos da Academia Municipal de Música Manoel Florêncio vão executar canções de Milton Nascimento, João Mineiro e Marciano, Alexandre Pires, Tim Maia e outros artistas internacionais.

Programação

1)TRAVESSIA

Milton Nascimento, Arr. Severino Araújo

2) THE SOUND OF SILENCE

Paul Simon, Arr. James Hosey

3) THE ULTIMATE BEE GEES

Arr: Lorenzo Bocci

4) SÁ MARINA

Tibério Gaspar / Antônio Adolfo

Solo: Júlia Castedo

5) SYMPHONIC ROCK

Arr. Gilbert Tinner

6) TRIBUTO A JOÃO MINEIRO & MARCIANO

Arr: Edivaldo de Paula

Solo: Kauã Felipe dos Santos/ Maurício Tavares

7) EU SOU O SAMBA

Alexandre Pires, Arr. Edmael Santos

8) SELEÇÃO TIM MAIA

Arr. Sgt França

9) A LOBA

Paulinho Rezende / Juninho Peralva, Arr. Fábio Azevedo

Solo: Doralina Arruda

10) TRIBUTO A ROXETTE

Arr: Wolfgang Wössner

11) POET AND PEASANT - OVERTURE

Franz von Suppé

12) HIGHLIGHTS FROM EXODUS

Ernest Gold, Arr. Alfred Reed

Participação Especial: Coral Cidade Branca | Roberto Oliveira, regente