3ª Copa dos Campeões da Assomasul tem time da Capital campeão

PMC

A 3ª Copa dos Campeões da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) disputada no sábado e domingo, dias 02 e 03 de março, terminou com a conquista do título pela equipe de Campo Grande.

Na final, o time da capital venceu Porto Murtinho pelo placar de 1 a 0. Todos os jogos foram disputados no estádio Arthur Marinho. O time de Corumbá chegou à semifinal do torneio.

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, acompanhou os dois dias de competição. "Foi uma grande satisfação receber em Corumbá as delegações de 10 município. A Copa dos Campeões da Assomasul proporcionou um momento de integração entre os servidores públicos de diferentes cidades do nosso estado e contribuiu para o fortalecimento dos laços de amizade e cooperação entre os municípios de Mato Grosso do Sul", afirmou o prefeito de Corumbá. O secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, também acompanhou os jogos.

O torneio reuniu equipes formadas por servidores municipais do Executivo e Legislativo das cidades vencedoras das edições anteriores da Copa Assomasul.

Participaram times de Antônio João, Bela Vista, Caarapó, Campo Grande, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Maracaju, Porto Murtinho e Sidrolândia. A Copa dos Campeões serve como um aquecimento para a 20ª edição da Copa Assomasul.

O presidente da Assomasul, Valdir Couto de Souza Júnior, enfatizou a importância das duas copas no fortalecimento do municipalismo. "Estas competições vão além do esporte; elas representam uma ferramenta importante para o fortalecimento do municipalismo, promovendo a união e o desenvolvimento local das cidades".