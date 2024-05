5ª edição da Semana do MEI começa hoje em Corumbá

Vista aérea de Corumbá / PMC

Corumbá receber a partir de hoje (20), a 5ª edição da Semana do MEI, evento nacional organizado pelo Sebrae que acontece entre os dias 20 a 24 de maio para interessados em empreender, microempreendedores individuais e empreendedores informais.

O ponto alto da programação será a palestra magna com Manuela Ornelas, mais conhecida como “Manu da Peixaria”, influenciadora digital e empreendedora, que ocorre no dia 20 em Corumbá, no Centro Sebrae Pantanal (Av. Rio Branco 1180, Universitário).

Com o tema “Como Vender Seu Peixe – Criar Conteúdos de Valor no Digital é Para Todos”, a influencer promete levar conhecimentos e orientações que vão inspirar os participantes. A empreendedora se destaca vendendo peixe nas redes sociais e é proprietária do Grupo Divina Providência, sucesso no subúrbio carioca e na internet.

É empresária raiz e fala de igual para igual com os atuais e futuros empreendedores.

SERVIÇO – Semana do MEI: Palestra magna com Manu da Peixaria

Corumbá

Data: 20/05

Hora: 19h

Local: Centro Sebrae Pantanal – Av. Rio Branco 1180, Universitário

Investimento: Gratuito