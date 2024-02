6º BPM em Corumbá tem novo comandante

O 6° Batalhão de Polícia Militar em Corumbá tem um novo Comandante. Major Valdir Roloff Júnior, que até o ano passado exercia a função de subcomandante da unidade, recebe a missão de gerir o policiamento preventivo e ostensivo em um outro patamar, agora como Comandante do município que, ao lado da cidade vizinha de Ládário, soma quase 118.000 habitantes.

Paranaense, mas filho adotivo de Campo Grande há mais de 37 anos, Major Valdir ingressou nas fileiras da PMMS em 2009, tendo em seu currículo a experiência de ter trabalhado em Dourados, Aquidauana, Maracaju, Ponta Porã, bem como Campo Grande, onde atuou por quase 4 anos no 10º Batalhão da PM, localizada na área que possui a maior demanda de ocorrências do MS, o que, segundo ele, o habilitou a enfrentar o desafio de cuidar da segurança da ‘cidade branca’.



Em entrevista, o Major disse que Corumbá possui um grande potencial por suas tradições culturais, turismo de pesca e pela festa de Carnaval, que anualmente atrai turistas do Brasil e de países vizinhos. O novo Comandante ainda afirma que “Corumbá é uma cidade diferenciada do Estado, e por isso requer uma atenção especial por parte da Polícia Militar”.

- Corumbá e Ladário são cidades conhecidas pelo Carnaval, turismo pesqueiro e outros festejos tradicionais. O que o senhor pretende aprimorar na área de segurança para que os moradores locais e os turistas se sintam seguros?

- Pretendo intensificar a filosofia de ‘policiamento comunitário’, com a aproximação mais direta e humanizada com o cidadão, tanto pela presença ostensiva da PM, quanto nos atendimentos recebidos no serviço 190, a fim de aumentar a sensação de segurança dos moradores e turistas. Somado a isso, intensificaremos as ‘operações policiais’ para retirar de circulação criminosos foragidos da justiça, drogas e armas. Paralelo a isso, manteremos as rondas policiais, fiscalização de trânsito e atendimentos diversos.

- O 6° Batalhão PM também é conhecido na cidade pelos projetos sociais desenvolvidos. De forma resumida, quais são eles e quais são os públicos alvos?

- Desenvolveremos os projetos sociais em três vertentes: O conhecido PROERD, dentro das escolas, na conscientização junto as crianças e comunidade, sobre os reais perigos das drogas; o Programa Mulher Segura (PROMUSE), no atendimento as mulheres vítimas de violência doméstica, com acompanhamento dos cumprimentos das ‘medidas protetivas de urgência’, identificação e prisão de agressores e palestras educativas. Por fim, o Projeto KARATÊCOM, desenvolvido com crianças e adolescentes de baixa renda, que tem por objetivo formar cidadãos que busquem a disciplina, respeito e hierarquia, coisas essas que são comuns a atividade militar e as artes marciais.

- Quanto ao efetivo, quais são as metas de aperfeiçoamento e valorização para o ano de 2024?

- Nossa ideia central será pautada no conhecimento e no aperfeiçoamento das técnicas próprias do serviço policial militar de nosso efetivo. Estou certo de que um policial militar bem inserido no atual contexto social em desenvolvimento, certamente conseguirá desenvolver um trabalho que vá ao encontro aos anseios da comunidade e, principalmente, o da própria família, que o vê também como como herói dentro de casa. Valorizar o profissional, que considero nosso maior patrimônio, é investir em qualidade de vida e segurança.

- Um recado da PM ao cidadão corumbaense?

- A Polícia Militar estará sempre pronta para atender nossa população. Estamos de portas abertas para o esclarecimento de dúvidas e recebimento de sugestões. Contem com nossos policiais militares que estão nas ruas, pois eles não medirão esforços em prestar os atendimentos que visem a segurança e o bem-estar do cidadão de Corumbá e Ladário.