Abertas as inscrições para Casamento Civil Comunitário 2024 em Corumbá

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Corumbá abriu, nesta quarta-feira, 19 de junho, as inscrições para o Casamento Civil Comunitário 2024. São 50 vagas e os interessados devem procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do seu bairro até o dia 11 de julho de 2024. O Casamento Civil Comunitário destina-se a pessoas que ganham até dois salários mínimos (R$ 2.640,00).

Para habilitação, os casais devem apresentar os seguintes documentos:

Solteiro

• Certidão de nascimento atualizada dos noivos (emitida nos últimos 60 dias);

• Comprovante de residência atualizado dos noivos;

• CI/RG e CPF dos noivos;

• Informar data e local de nascimento e endereço atual de seus genitores ou, caso sejam falecidos, data e local do falecimento deles.

Divorciado

• Certidão de casamento com averbação do divórcio (emitida nos últimos 60 dias);

• Certidão de nascimento atualizada (constando as anotações de casamento e de separação e/ou divórcio);

• Petição inicial (separação e/ou divórcio) e cópia da sentença;

• Comprovante de residência atualizado dos noivos;

• CI/RG e CPF dos noivos;

• Informar data e local de nascimento e endereço atual de seus genitores ou, caso sejam falecidos, data e local do falecimento deles.

Viúvo

• Certidão de casamento atualizada com anotação do óbito (emitida nos últimos 60 dias);

• Certidão de Óbito;

• Certidão de nascimento atualizada (constando a anotação de casamento);

• Formal de Partilha ou Inventário Negativo;

• Comprovante de residência atualizado dos noivos;

• CI/RG e CPF dos noivos;

• Informar data e local de nascimento e endereço atual de seus genitores ou, caso sejam falecidos, data e local do falecimento deles.

Estrangeiro (solteiro)

• Certidão de nascimento atualizada (emitida nos últimos 60 dias), traduzida por um tradutor juramentado e registrada no Cartório do 4º Ofício ou apostilada;

• Declaração de solteiro atualizada (emitida nos últimos 60 dias), traduzida por um tradutor juramentado e registrada no Cartório do 4º Ofício ou apostilada;

• Comprovante de residência atualizado dos noivos;

• CI/RG, RNE e/ou Passaporte dos noivos – visto de entrada no país;

• Informar data e local de nascimento e endereço atual de seus genitores ou, caso sejam falecidos, data e local do falecimento deles.

Estrangeiro (divorciado):

• Certidão de casamento, com averbação de divórcio atualizada (emitida nos últimos 60 dias), traduzida por um tradutor juramentado e registrada no Cartório do 4º Ofício ou apostilada;

• Certidão de nascimento atualizada (constando as anotações de casamento e de separação e/ou divórcio), traduzida por um tradutor juramentado e registrada no Cartório do 4º Ofício ou apostilada;

• Petição inicial (separação e/ou divórcio) e cópia da sentença, traduzida por um tradutor juramentado e registrada no Cartório do 4º Ofício;

• Comprovante de residência atualizado dos noivos;

• CI/RG, RNE e/ou Passaporte dos noivos – visto de entrada no país;

• Informar data e local de nascimento e endereço atual de seus genitores ou, caso sejam falecidos, data e local do falecimento deles.

Estrangeiro (viúvo)

• Certidão de casamento atualizada com anotação do óbito (emitida nos últimos 60 dias), traduzida por um tradutor juramentado e registrada no Cartório do 4º Ofício ou apostilada;

• Certidão de Óbito, traduzida por um tradutor juramentado e registrada no Cartório do 4º Ofício ou apostilada;

• Certidão de nascimento atualizada (constando a anotação de casamento), traduzida por um tradutor juramentado e registrada no Cartório do 4º Ofício ou apostilada;

• Formal de Partilha ou Inventário Negativo, traduzida por um tradutor juramentado e registrada no Cartório do 4º Ofício ou apostilada;

• Comprovante de residência atualizado dos noivos;

• CI/RG, RNE e/ou Passaporte dos noivos – visto de entrada no país;

• Informar data e local de nascimento e endereço atual de seus genitores ou, caso sejam falecidos, data e local do falecimento deles;

• 02 testemunhas com CI/RG e CPF.

Os comprovantes de residência (contas de água, luz ou telefone) devem estar em nome dos noivos. Caso estejam em nome de terceiros, devem apresentar, juntamente com o comprovante, uma declaração de residência com firma reconhecida. Os documentos de identificação (RG, RNE, Passaporte e CNH) devem estar em perfeito estado de conservação, sem rasuras, não plastificados, sem foto faltando ou pedaço do documento e dentro da data de validade. Caso os noivos não saibam as informações sobre seus genitores, devem escrever: “desconheço informações”. Os noivos devem mencionar se haverá alteração dos nomes ao preencher o formulário.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá