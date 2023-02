Abertas inscrições para barracas, ambulantes e food trucks no Carnaval de Corumbá

Carnaval / Prefeitura Corumbá

A Prefeitura de Corumbá abriu, nessa segunda-feira (6), as inscrições para a concessão de autorização para utilização dos espaços públicos dentro do perímetro oficial do Carnaval 2023, bem como o comércio de bebidas, alimentos e outros durante o evento.

As inscrições para o uso de barracas, espaços para ambulantes e calçadas pelos bares, residências e restaurantes deverão ser realizadas até a quinta-feira (9), na sede da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, que fica na rua Dom Aquino, nº 1.380, área central da cidade, no horário das 08h às 11h e 14h às 17 horas.

O edital estabelece que a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico será o órgão responsável pela organização dos espaços públicos dentro do perímetro oficial do Carnaval 2023, compreendidos entre as ruas Frei Mariano, Delamare, Arthur Mangabeira, 15 de Novembro, Major Gama e avenida General Rondon.

A autorização para a utilização dos espaços públicos será temporária, somente no período do carnaval, compreendido entre os dias 17/02/2023 a 21/02/2023, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo diante da discricionariedade da Administração Pública Municipal.

O sorteio das barracas será no sábado (11), às 15 horas, na sede da Oficina de Dança, localizada na rua Antônio João, nº 90. As barracas estarão localizadas na rua Sete de Setembro, no trecho compreendido entre a avenida General Rondon e a rua Arthur Mangabeira, e também na rua Arthur Mangabeira, atrás da Praça Generoso Ponce. O sorteio para a utilização dos espaços por ambulantes ocorrerá no dia 10, às 15h, também na sede da Oficina de Dança.