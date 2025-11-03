Ação conjunta combate perturbação do sossego em Ladário

Divulgação/ PM

A Polícia Militar, em parceria com o Setor de Fiscalização e Postura e a Guarda Municipal de Ladário, realizou entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro uma operação integrada voltada à fiscalização de estabelecimentos comerciais e ao combate à perturbação do sossego público no município.



Durante a ação, foram feitas notificações administrativas, checagens de veículos, abordagens e patrulhamento ostensivo em diferentes pontos da cidade, com foco na verificação de documentação e na orientação sobre o uso responsável de equipamentos de som.



No primeiro dia da operação, as equipes da Polícia Militar e da Fiscalização de Postura atuaram no período noturno, visitando diversos comércios para verificar regularizações e orientar proprietários sobre normas de funcionamento e limites de ruído.



Já no segundo dia, com a participação da Guarda Municipal, as ações se estenderam a conveniências e residências, com o objetivo de conscientizar moradores e comerciantes sobre os efeitos da perturbação do sossego. Novas notificações foram emitidas em razão de irregularidades administrativas.



Durante o patrulhamento, os agentes avistaram um motociclista em alta velocidade e sem capacete, que desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Após acompanhamento tático, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu. Na abordagem, verificou-se que o veículo havia sido furtado momentos antes, sendo recuperado e devolvido ao proprietário. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.



A operação faz parte das ações contínuas de manutenção da ordem pública e fiscalização preventiva no município. Segundo as forças de segurança, novas operações estão previstas, com foco na redução de perturbações sonoras, prevenção de infrações penais e orientação aos comerciantes quanto às normas municipais.

