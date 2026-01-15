Ação de saúde leva exames cardiológicos gratuitos a Porto Morrinho e Tamarineiro

A iniciativa representa um cuidado contínuo e uma ferramenta prática de rastreamento, permitindo que potenciais problemas cardíacos sejam identificados precocemente / Divulgação/Agência Brasil

A população das localidades de Porto Morrinho e Tamarineiro receberá, nesta semana, uma ação especial de promoção da saúde cardiovascular. A iniciativa, que faz parte de uma campanha nacional da TWD Medical, oferecerá exames gratuitos de eletrocardiograma, sem necessidade de agendamento e com resultado imediato, diretamente nas comunidades.

A programação terá início na terça-feira, dia 19 de janeiro, no Tamarineiro II Sul, das 8h30 às 12h. No dia seguinte, quarta-feira, dia 20, a ação segue para o Porto Morrinho, sediada no Hotel Pesqueiro da Odila, no mesmo horário. Nesta segunda etapa, além do eletrocardiograma, também será disponibilizado serviço de vacinação.

O objetivo da campanha é fortalecer a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares, consideradas umas das principais causas de mortalidade no Brasil. Ao levar os exames para dentro das comunidades, a ação busca ampliar o acesso a um serviço de saúde essencial, especialmente para quem enfrenta maiores dificuldades de locomoção até os centros urbanos.

A iniciativa representa um cuidado contínuo e uma ferramenta prática de rastreamento, permitindo que potenciais problemas cardíacos sejam identificados precocemente. A TWD Medical reforça que informação, acesso e cuidado são pilares fundamentais para salvar vidas e promover uma mudança positiva na saúde pública, indo ao encontro de quem mais precisa.

