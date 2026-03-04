Acessibilidade

06 de MarÃ§o de 2026 • 11:38

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
JusitÃ§a

Homem Ã© condenado a 17 anos por abusar da enteada em LadÃ¡rio

JustiÃ§a reconhece continuidade dos abusos cometidos por padrasto e determina indenizaÃ§Ã£o mÃ­nima de R$ 10 mil Ã  vÃ­tima

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 06/03/2026 Ã s 10:20

Atualizado em 06/03/2026 Ã s 10:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

DivulgaÃ§Ã£o/ MPMS

A 3ª Promotoria de Justiça de Corumbá obteve a condenação de um homem a 17 anos e 6 meses de prisão por estupro de vulnerável, praticado de forma reiterada contra a enteada, em crimes ocorridos entre 2019 e 2021, quando a vítima tinha entre 7 e 11 anos.

Os abusos aconteceram no ambiente doméstico, em Ladário, e foram narrados pela criança em depoimento especial, além de corroborados por laudo de exame de corpo de delito e por depoimentos do pai e da madrasta.

Na denúncia, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) descreveu que o acusado se prevaleceu da relação de coabitação e do vínculo familiar para praticar os crimes, circunstâncias reconhecidas pela Justiça como agravante (art. 61, II, “f”, do CP) e causa de aumento (art. 226, II, do CP, por ser padrasto).

O juízo também reconheceu a continuidade delitiva, diante da repetição dos abusos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

Pena e danos morais

A sentença proferida pela 2ª Vara Criminal do município acolheu a tese do MPMS e fixou a pena definitiva de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. De acordo com a dosimetria, a pena considerou a pena-base em 8 anos, a agravante de coabitação (+1 ano e 4 meses), a majorante por ser padrasto (+4 anos e 8 meses) e o acréscimo de 1/4 pela continuidade delitiva.

Além da condenação criminal, atendendo a requerimento do MPMS, a magistrada fixou R$ 10.000,00 como reparação mínima por danos morais à vítima, com correção pelo IGP-M e juros de 1% ao mês a partir da data do crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP e de entendimento do STJ citado na decisão.

No mesmo processo, a mãe da vítima havia sido denunciada por maus-tratos e abandono intelectual; contudo, a Justiça absolveu a acusada por insuficiência de provas quanto ao dolo e à exposição a perigo, não sendo possível sustentar condenação com base apenas em elementos do inquérito.

A decisão também assegura que o réu pode recorrer em liberdade, por ter respondido solto e não haver novos fundamentos para prisão cautelar. Após o trânsito em julgado, a sentença determina a expedição de mandado de prisão e as comunicações legais, como inclusão no rol dos culpados e comunicação à Justiça Eleitoral.

Leia TambÃ©m

â€¢ CorumbÃ¡ e LadÃ¡rio se mobilizam na campanha "MS por Minas" para ajudar vÃ­timas das chuvas

â€¢ Vela acesa provoca princÃ­pio de incÃªndio em residÃªncia em LadÃ¡rio

â€¢ VeÃ­culo Ã© destruÃ­do por incÃªndio em LadÃ¡rio

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

BalanÃ§o

PM captura 12 foragidos e apreende mais de 11 kg de drogas no mÃªs passado em CorumbÃ¡

EducaÃ§Ã£o

CorumbÃ¡ anuncia construÃ§Ã£o de nova escola de tempo integral no bairro Cristo Redentor

PolÃ­cia

PM apreende 11,2 kg de maconha durante abordagem a van em CorumbÃ¡

Casa da Mulher Brasileira de CorumbÃ¡ terÃ¡ investimento de R$ 8,3 milhÃµes

Gato Ã© resgatado pelos Bombeiros em poliesportivo de CorumbÃ¡

Adolescente fica ferido apÃ³s queda de bicicleta em ladeira de CorumbÃ¡

SeguranÃ§a

Casa da Mulher Brasileira de CorumbÃ¡ terÃ¡ investimento de R$ 8,3 milhÃµes

Publicidade

Ajuda

Gato Ã© resgatado pelos Bombeiros em poliesportivo de CorumbÃ¡

ÃšLTIMAS

Direitos

LicenÃ§a-paternidade de atÃ© 20 dias Ã© aprovada no Senado

Texto prevÃª benefÃ­cio de forma gradual, iniciando com 10 dias

Oportunidade

Aquidauana oferece 15 vagas de emprego nesta quinta-feira

As oportunidades abrangem vagas locais, regionais e tambÃ©m destinadas a pessoas com deficiÃªncia (PcD)

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo