Ação garante emissão gratuita de RGs em Corumbá

Divulgação

A iniciativa, realizada no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) em parceria com a Prefeitura Municipal, levou cidadania e inclusão à população local, especialmente para quem enfrenta dificuldades no acesso a serviços públicos.

Entre os dias 7 e 10 de julho, a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, por meio do Instituto de Identificação, realizou uma ação social em Corumbá que garantiu a emissão gratuita de 419 carteiras de identidade.

Durante os quatro dias de trabalho, a equipe composta por peritos papiloscopistas e atendentes da Capital realizou 482 atendimentos, incluindo 52 primeiras vias, 367 segundas vias e 63 orientações sobre documentação.

Conforme o diretor do Instituto de Identificação, Daniel Ferreira Freitas, essa foi a segunda edição da ação no município apenas neste ano.

A primeira ocorreu em maio, com 435 documentos emitidos. Segundo ele, a missão é garantir dignidade e acesso a direitos básicos por meio da documentação civil. Desde janeiro de 2024, o Estado já emitiu mais de 460 mil carteiras de identidade e está prestes a alcançar a marca de meio milhão de documentos confeccionados.

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) substitui o antigo RG e unifica dados importantes do cidadão, utilizando o CPF como número único. O documento conta com QR Code para validação digital, segue padrão internacional e permite a inclusão de dados complementares, como tipo sanguíneo, título de eleitor e informações de saúde.

A primeira via é gratuita, com validade de 5 anos para crianças de até 12 anos, 10 anos para pessoas entre 12 e 60 anos e validade indeterminada para quem tem mais de 60 anos. A gratuidade da primeira via está garantida até 2032.

O agendamento para a emissão do novo RG pode ser feito pelo site servicos.sejusp.ms.gov.br. Para ser atendido, é necessário apresentar o CPF e a certidão de nascimento ou casamento. Documentos complementares são opcionais e podem ser incluídos de acordo com a necessidade do cidadão.

