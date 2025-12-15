Acidente com feridos mobiliza Bombeiros e PM no bairro Guanã

O incidente serve como alerta para a importância da atenção redobrada nos cruzamentos
O Corpo de Bombeiros fez os primeiros atendimentos no local e enviou as vítimas para uma UPA / Reprodução/Bombeiros
Uma colisão entre dois veículos mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar na tarde desta terça-feira, no cruzamento da Rua Ciríaco de Toledo com a Rua João Bosco da Mota, no bairro Guanã, em Corumbá.
O atendimento foi acionado por volta das 15h30. Ao chegar ao local, a guarnição de resgate encontrou um dos condutores, de 29 anos, sentado na via pública. O homem estava consciente e orientado, mas relatou fortes dores na região das costelas e no flanco direito, além de dificuldade para respirar. Após avaliação preliminar, os bombeiros procederam com a imobilização do paciente, que foi encaminhado em prontidão à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde permanece sob cuidados médicos.
No local, uma viatura da Polícia Militar já prestava apoio, garantindo a segurança do trânsito e registrando a ocorrência. Um dos veículos envolvidos, um Volkswagen Polo, apresentava avarias significativas na lateral e na traseira. Sua condutora, de 21 anos, não sofreu ferimentos aparentes e permaneceu no local para os procedimentos. Já o segundo automóvel, de procedência boliviana, não se encontrava mais no local quando as equipes de socorro chegaram.
Após a estabilização da vítima, a remoção para a UPA e os registros necessários, a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar encerrou o atendimento e retornou à base. As causas e as circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pela autoridade de trânsito competente.
O incidente serve como alerta para a importância da atenção redobrada nos cruzamentos, principalmente em vias movimentadas de bairros residenciais.
