Acidente com feridos mobiliza Bombeiros e PM no bairro Guanã

O Corpo de Bombeiros fez os primeiros atendimentos no local e enviou as vítimas para uma UPA / Reprodução/Bombeiros

Uma colisão entre dois veículos mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar na tarde desta terça-feira, no cruzamento da Rua Ciríaco de Toledo com a Rua João Bosco da Mota, no bairro Guanã, em Corumbá.

O atendimento foi acionado por volta das 15h30. Ao chegar ao local, a guarnição de resgate encontrou um dos condutores, de 29 anos, sentado na via pública. O homem estava consciente e orientado, mas relatou fortes dores na região das costelas e no flanco direito, além de dificuldade para respirar. Após avaliação preliminar, os bombeiros procederam com a imobilização do paciente, que foi encaminhado em prontidão à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde permanece sob cuidados médicos.

No local, uma viatura da Polícia Militar já prestava apoio, garantindo a segurança do trânsito e registrando a ocorrência. Um dos veículos envolvidos, um Volkswagen Polo, apresentava avarias significativas na lateral e na traseira. Sua condutora, de 21 anos, não sofreu ferimentos aparentes e permaneceu no local para os procedimentos. Já o segundo automóvel, de procedência boliviana, não se encontrava mais no local quando as equipes de socorro chegaram.

Após a estabilização da vítima, a remoção para a UPA e os registros necessários, a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar encerrou o atendimento e retornou à base. As causas e as circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pela autoridade de trânsito competente.

O incidente serve como alerta para a importância da atenção redobrada nos cruzamentos, principalmente em vias movimentadas de bairros residenciais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!