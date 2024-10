Acidente de trânsito deixa motociclista ferida em Corumbá

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de hoje, 4, no cruzamento das ruas Luiz Feitosa Rodrigues e Gonçalves Dias, em Corumbá. O incidente envolveu uma motocicleta e um veículo Saveiro, resultando em ferimentos na condutora da moto, de 43 anos.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava consciente e orientada no momento do atendimento, mas apresentava suspeita de fratura no membro inferior esquerdo e uma hemorragia intensa. Equipes de resgate realizaram os primeiros socorros, incluindo hemostasia e imobilização da perna afetada, antes de encaminhá-la ao Pronto-Socorro da cidade para atendimento médico.

Os veículos envolvidos na colisão permaneceram no local, sob a supervisão da Polícia Militar, que controlou o trânsito e preservou a área do acidente para investigações. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do condutor do Saveiro ou sobre as causas exatas da colisão.

A ocorrência gera preocupação sobre a segurança no trânsito na região, e as autoridades devem apurar as circunstâncias que levaram ao acidente.