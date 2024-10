Acidente de trânsito deixa três vítimas na Estrada Parque

Um acidente de trânsito ocorrido na zona rural, na conhecida Estrada Parque, entre Corumbá e Porto da Manga, deixou três vítimas na tarde deste sábado (19). Todas as vítimas, que viajavam em um caminhão identificado com a logomarca da Defesa Civil e com carga destinada à escola municipal na região dos Paiaguás, foram socorridas já fora do veículo, conscientes e orientadas.

A guarnição da Unidade de Resgate chegou rapidamente ao local e prestou atendimento pré-hospitalar (APH) ao motorista, de 38 anos, que apresentava ferimentos contusos na fronte e no joelho esquerdo. O passageiro do caminhão também foi avaliado e apresentava ferimentos abrasivos no ombro e no rosto, além de suspeitas de fratura em seu membro superior esquerdo e dores no quadril.

Caminhão transportava carga para escola da região do Paiaguás.

A equipe do USA/Samu foi acionada e prestou assistência à terceira vítima, transportando também a segunda vítima atendida pela UR. Todas as vítimas foram conduzidas ao Pronto-Socorro de Corumbá para tratamento.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. As informações sobre a carga e a situação do caminhão também estão sob análise, para compreender melhor o que levou ao sinistro.