Acidente entre carro e carreta deixa três mortos e dois feridos na BR-262

Colisão ocorreu na noite de sábado (7), próximo ao distrito de Albuquerque, em Corumbá. Motorista da carreta fugiu do local após o acidente.
Corpo de Bombeiros
Três pessoas morreram após um grave acidente de trânsito registrado na noite de sábado (7) na BR-262, nas proximidades do km 728, cerca de dois quilômetros após o acesso ao distrito de Albuquerque, a aproximadamente 55 quilômetros da área urbana de Corumbá.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a Central de Operações recebeu o chamado por volta das 21h, com a informação de uma colisão envolvendo um carro de passeio e uma carreta, com várias vítimas.
Equipes de salvamento e resgate foram enviadas ao local e, ao chegarem, encontraram agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e populares que já prestavam apoio e realizavam o controle da via. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com uma Unidade de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA), também participaram do atendimento.
As vítimas estavam em um veículo VW Gol branco. O condutor do carro, um motorista de aplicativo de 45 anos, e uma passageira de 21 anos que estava no banco dianteiro foram encontrados presos às ferragens e já sem vida. Para a retirada dos corpos, foi necessário o trabalho de desencarceramento realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros, utilizando equipamentos específicos.
Outras três pessoas que estavam no banco traseiro ficaram feridas e foram socorridas. Uma mulher de 42 anos estava consciente, mas bastante abalada emocionalmente, apresentando fratura e hemorragia na região nasal, além de dores na pelve. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro pela equipe do SAMU.
Um homem de 41 anos também foi socorrido consciente, porém desorientado, com ferimento na testa e suspeita de fratura no braço direito. Ele foi atendido pelos bombeiros e levado ao hospital.
Já uma jovem de 24 anos foi encontrada inconsciente, com ferimento grave na cabeça, afundamento de crânio e sinais de trauma no tórax. Após os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada ao pronto-socorro pela equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU.
Na manhã deste domingo (8), foi confirmado que a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 4h, elevando para três o número de vítimas fatais do acidente.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, de 32 anos, fugiu do local logo após a colisão, entrando em uma área de vegetação às margens da rodovia.
As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades.
Solidariedade
Balanço
Corumbá anuncia construção de nova escola de tempo integral no bairro Cristo Redentor
PM apreende 11,2 kg de maconha durante abordagem a van em Corumbá
Casa da Mulher Brasileira de Corumbá terá investimento de R$ 8,3 milhões
Inteligência Artificial
Delegação terá 140 expositores da área industrial e 300 empresas
TENSÃO
Renato César Rodrigues e a esposa Ádria explicaram que programaram a viagem de cruzeiro para Oriente Médio e nunca imaginavam acabar em meio a uma grande guerra
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS