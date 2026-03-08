Acidente entre carro e carreta deixa três mortos e dois feridos na BR-262

Corpo de Bombeiros

Três pessoas morreram após um grave acidente de trânsito registrado na noite de sábado (7) na BR-262, nas proximidades do km 728, cerca de dois quilômetros após o acesso ao distrito de Albuquerque, a aproximadamente 55 quilômetros da área urbana de Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a Central de Operações recebeu o chamado por volta das 21h, com a informação de uma colisão envolvendo um carro de passeio e uma carreta, com várias vítimas.

Equipes de salvamento e resgate foram enviadas ao local e, ao chegarem, encontraram agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e populares que já prestavam apoio e realizavam o controle da via. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com uma Unidade de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA), também participaram do atendimento.

As vítimas estavam em um veículo VW Gol branco. O condutor do carro, um motorista de aplicativo de 45 anos, e uma passageira de 21 anos que estava no banco dianteiro foram encontrados presos às ferragens e já sem vida. Para a retirada dos corpos, foi necessário o trabalho de desencarceramento realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros, utilizando equipamentos específicos.

Outras três pessoas que estavam no banco traseiro ficaram feridas e foram socorridas. Uma mulher de 42 anos estava consciente, mas bastante abalada emocionalmente, apresentando fratura e hemorragia na região nasal, além de dores na pelve. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro pela equipe do SAMU.

Um homem de 41 anos também foi socorrido consciente, porém desorientado, com ferimento na testa e suspeita de fratura no braço direito. Ele foi atendido pelos bombeiros e levado ao hospital.

Já uma jovem de 24 anos foi encontrada inconsciente, com ferimento grave na cabeça, afundamento de crânio e sinais de trauma no tórax. Após os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada ao pronto-socorro pela equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU.

Na manhã deste domingo (8), foi confirmado que a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 4h, elevando para três o número de vítimas fatais do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, de 32 anos, fugiu do local logo após a colisão, entrando em uma área de vegetação às margens da rodovia.

As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades.