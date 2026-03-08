Acessibilidade

08 de Março de 2026 • 19:45

Buscar

Últimas notícias
X
TRAGÉDIA

Acidente entre carro e carreta deixa três mortos e dois feridos na BR-262

Colisão ocorreu na noite de sábado (7), próximo ao distrito de Albuquerque, em Corumbá. Motorista da carreta fugiu do local após o acidente.

Redação

Publicado em 08/03/2026 às 11:41

Atualizado em 08/03/2026 às 12:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

Três pessoas morreram após um grave acidente de trânsito registrado na noite de sábado (7) na BR-262, nas proximidades do km 728, cerca de dois quilômetros após o acesso ao distrito de Albuquerque, a aproximadamente 55 quilômetros da área urbana de Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a Central de Operações recebeu o chamado por volta das 21h, com a informação de uma colisão envolvendo um carro de passeio e uma carreta, com várias vítimas.

Equipes de salvamento e resgate foram enviadas ao local e, ao chegarem, encontraram agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e populares que já prestavam apoio e realizavam o controle da via. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com uma Unidade de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA), também participaram do atendimento.

As vítimas estavam em um veículo VW Gol branco. O condutor do carro, um motorista de aplicativo de 45 anos, e uma passageira de 21 anos que estava no banco dianteiro foram encontrados presos às ferragens e já sem vida. Para a retirada dos corpos, foi necessário o trabalho de desencarceramento realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros, utilizando equipamentos específicos.

Outras três pessoas que estavam no banco traseiro ficaram feridas e foram socorridas. Uma mulher de 42 anos estava consciente, mas bastante abalada emocionalmente, apresentando fratura e hemorragia na região nasal, além de dores na pelve. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro pela equipe do SAMU.

Um homem de 41 anos também foi socorrido consciente, porém desorientado, com ferimento na testa e suspeita de fratura no braço direito. Ele foi atendido pelos bombeiros e levado ao hospital.

Já uma jovem de 24 anos foi encontrada inconsciente, com ferimento grave na cabeça, afundamento de crânio e sinais de trauma no tórax. Após os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada ao pronto-socorro pela equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU.

Na manhã deste domingo (8), foi confirmado que a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 4h, elevando para três o número de vítimas fatais do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, de 32 anos, fugiu do local logo após a colisão, entrando em uma área de vegetação às margens da rodovia.

As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Solidariedade 

Corumbá e Ladário se mobilizam na campanha "MS por Minas" para ajudar vítimas das chuvas

Polícia

PRF apreende 182 kg de cocaína em caminhão na BR-262 em Corumbá

Balanço

PM captura 12 foragidos e apreende mais de 11 kg de drogas no mês passado em Corumbá

Corumbá anuncia construção de nova escola de tempo integral no bairro Cristo Redentor

PM apreende 11,2 kg de maconha durante abordagem a van em Corumbá

Casa da Mulher Brasileira de Corumbá terá investimento de R$ 8,3 milhões

Educação

Corumbá anuncia construção de nova escola de tempo integral no bairro Cristo Redentor

Publicidade

Bombeiros

Vela acesa provoca princípio de incêndio em residência em Ladário

ÚLTIMAS

Inteligência Artificial

Brasil se prepara para ser destaque em feira de tecnologia na Alemanha

Delegação terá 140 expositores da área industrial e 300 empresas

TENSÃO

Casal de Aquidauana está retido em navio em Dubai em meio a guerra

Renato César Rodrigues e a esposa Ádria explicaram que programaram a viagem de cruzeiro para Oriente Médio e nunca imaginavam acabar em meio a uma grande guerra

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo