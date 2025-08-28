Acessibilidade

28 de Agosto de 2025 • 11:50

Grave

Acidente entre carro e moto deixa jovens feridos em Corumbá

Colisão deixou veículos destruídos na Vila Mamona

Redação

Publicado em 28/08/2025 às 07:44

Corpo de Bombeiros

Na tarde de quarta-feira (27), por volta das 17h10, um grave acidente de trânsito foi registrado na Avenida Rio Branco, na rotatória com a Rua Albuquerque, região da Vila Mamona, em Corumbá. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, deixando dois jovens feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os ocupantes da moto foram encontrados ao solo e necessitaram de atendimento imediato. A passageira, uma jovem de 20 anos, apresentava sinais de traumatismo craniano, corte profundo no tornozelo direito, escalpelamento parcial do couro cabeludo e diversas escoriações pelo corpo.

Já o condutor, de 22 anos, também apresentava quadro grave, com traumatismo craniano, agitação e confusão mental. Ele sofreu ainda um corte profundo no queixo, com intensa hemorragia, perda de vários dentes, além de escoriações e ferimentos nas pernas.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam as vítimas ao Pronto-Socorro Municipal.

As circunstâncias do acidente não foram informadas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

