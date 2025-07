Acidente entre carro e moto deixa jovem ferida em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Na tarde desta quarta-feira (2), por volta das 16h50, uma colisão entre um carro e uma motocicleta mobilizou uma equipe de resgate na Rua 7 de Setembro, esquina com a Rua Rio Grande do Sul, no bairro Cristo, em Corumbá.



No local, os bombeiros prestaram os primeiros socorros a uma jovem de 21 anos, que estava na moto e apresentava suspeita de lesão no tornozelo direito, permanecendo consciente e orientada durante o atendimento.



O motorista do carro, de 25 anos, que é hipertenso, também precisou de auxílio da guarnição, pois entrou em estado de choque emocional após o acidente.



Ambos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!