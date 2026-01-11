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TrÃ¢nsito

Acidente entre carro e moto deixa mÃ£e e filho feridos em cruzamento de CorumbÃ¡

ColisÃ£o ocorreu na manhÃ£ desta sexta-feira (13) no cruzamento das ruas SÃ£o Paulo e BarÃ£o de MelgaÃ§o; crianÃ§as de 7 anos estava na garupa

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 13/03/2026 Ã s 17:02

Atualizado em 13/03/2026 Ã s 17:04

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DivulgaÃ§Ã£o/Bombeiros

Por volta das 6h40 desta sexta-feira (13), a guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) foi acionada para atender um sinistro de trânsito envolvendo carro e motocicleta, ocorrido no cruzamento das ruas São Paulo com Barão de Melgaço, em Corumbá.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou a condutora da motocicleta, de 32 anos, sentada no local do sinistro e sem capacete no momento da avaliação. A vítima apresentava ferimento no joelho esquerdo com sangramento ativo, sendo realizado curativo compressivo para controle da hemorragia. Durante a avaliação, encontrava-se consciente e orientada, sem outras queixas no momento do atendimento.

A segunda vítima, de 7 anos, que estava como garupa da motocicleta, foi encontrada ao solo em decúbito dorsal, apresentando ferimento corto-contuso no pé esquerdo. A criança também estava consciente e orientada, sem relatar outras queixas durante a avaliação inicial. O motorista do carro envolvido na colisão não sofreu lesões.

Após a avaliação e realização dos procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) no local, ambas as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde ficaram aos cuidados da equipe médica plantonista. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas e devem ser investigadas pelas autoridades competentes.

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