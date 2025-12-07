Acidente entre carro e motocicleta deixa jovem ferido no Centro de Corumbá

Nas primeiras horas da madrugada deste domingo (7), um acidente de trânsito mobilizou equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá. A colisão, envolvendo um carro e uma motocicleta, ocorreu por volta das 4h20 no cruzamento da rua Colombo com a rua XV de Novembro, região central da cidade.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o motociclista W. L. N. S., de 21 anos, sentado ao solo. Ele estava consciente, orientado e responsivo, porém relatava dores intensas no braço direito, com suspeita de fratura no punho, além de diversas escoriações pelo corpo. Após avaliação primária, a guarnição realizou imobilização adequada e o encaminhou imediatamente ao Pronto-Socorro, onde foi entregue aos cuidados da equipe médica de plantão.

O outro veículo envolvido, conduzido por K. C. K., de 40 anos, não teve feridos. A dinâmica exata do acidente não foi informada.

A guarnição de salvamento também prestou apoio na ocorrência e, após o atendimento, deixou o local sob responsabilidade da Polícia Militar, que ficará encarregada das demais providências e da apuração das circunstâncias da colisão.