Acidente entre carro e motocicleta deixa jovem ferido no Centro de Corumbá

O motociclista W. L. N. S., de 21 anos, relatava dores intensas no braço direito, com suspeita de fratura no punho, além de diversas escoriações pelo corpo.
Nas primeiras horas da madrugada deste domingo (7), um acidente de trânsito mobilizou equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá. A colisão, envolvendo um carro e uma motocicleta, ocorreu por volta das 4h20 no cruzamento da rua Colombo com a rua XV de Novembro, região central da cidade.
Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o motociclista W. L. N. S., de 21 anos, sentado ao solo. Ele estava consciente, orientado e responsivo, porém relatava dores intensas no braço direito, com suspeita de fratura no punho, além de diversas escoriações pelo corpo. Após avaliação primária, a guarnição realizou imobilização adequada e o encaminhou imediatamente ao Pronto-Socorro, onde foi entregue aos cuidados da equipe médica de plantão.
O outro veículo envolvido, conduzido por K. C. K., de 40 anos, não teve feridos. A dinâmica exata do acidente não foi informada.
A guarnição de salvamento também prestou apoio na ocorrência e, após o atendimento, deixou o local sob responsabilidade da Polícia Militar, que ficará encarregada das demais providências e da apuração das circunstâncias da colisão.
