Acidente entre carros deixa pai e criança de 5 anos feridos em Corumbá

Vítimas foram encaminhadas ao hospital / Divulgação/ internet/

Acidente entre dois carros deixou pai e filha de 5 anos feridos levemente no bairro Nova Corumbá, parte alta de Corumbá, na noite de domingo, dia 23.

Segundo o Diário Corumbaense, o acidente ocorreu na rua Cyríaco de Toledo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local.

O boletim de ocorrência informa que um dos veículos, conduzido por uma mulher de 25 anos, seguia sentido Sul/Norte, quando ocorreu colisão com o carro onde estavam um casal e a filha, que seguiam em sentido contrário.

Após a batida, o homem apresentou dores na cabeça e perna esquerda e ficou em observação no Pronto-Socorro Militar; a menina foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar, e estava bem. A mãe da criança e os dois ocupantes do outro veículo não se feriram.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.