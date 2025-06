Acidente entre dois carros deixa três feridos em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Um acidente de trânsito registrado na noite de ontem (29) em Corumbá deixou três pessoas feridas. A colisão aconteceu por volta das 20h15 na Rua Paraná, esquina com a Rua 21 de Setembro, no bairro Popular Nova.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, três ocupantes de um dos veículos precisaram de atendimento no local. Entre eles, um adolescente de 14 anos sofreu ferimentos na face e no braço esquerdo; outro jovem de 17 anos relatou dores nas costas; e um terceiro, de 18 anos, apresentava um corte na cabeça com hemorragia. Todos foram socorridos conscientes e orientados.



Após o atendimento inicial, as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro municipal para avaliação médica. O motorista do outro carro envolvido, de 24 anos, não teve lesões. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!