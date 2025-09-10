Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 12:55

Corumbá

Acidente entre dois carros deixa três feridos no Aeroporto, em área atendida pela PRF

Atendimento emergencial ocorreu no local; após avaliação, o motorista de 69 anos foi levado ao pronto-socorro

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 10:45

Corpo de Bombeiros, Divulgação

Por volta das 15h40 de ontem (9), guarnições de resgate e salvamento atenderam uma colisão entre dois veículos na Rua Goiás com Monte Castelo, no bairro Aeroporto em Corumbá.

Um motorista de 69 anos ficou ferido, consciente e orientado, com escoriações e suspeita de fratura no ombro direito; a passageira de 21 anos teve corte nos lábios; o segundo condutor, de 26 anos, não teve lesões.

A segunda vítima foi encaminhada sem atendimento médico, e a área permanece sob responsabilidade da PRF.

Entre em nosso grupo