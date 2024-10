Acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido em Corumbá

Divulgação

Um grave acidente ocorreu ontem, 23, na rua Edu Rocha, em Corumbá, envolvendo um motociclista e um carro de placa estrangeira.

De acordo com imagens de uma câmera de segurança, o motorista do veículo invadiu a pista contrária ao tentar uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com a moto. Após o impacto, o condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

O motociclista, residente no bairro Aeroporto, foi arremessado ao chão e sofreu uma forte pancada na cabeça. Ele foi rapidamente atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital, onde passou por exames para avaliar seu estado de saúde. Apesar do impacto, a vítima relatou apenas dores musculares.

O acidente deixou a motocicleta bastante danificada, principalmente na parte frontal. O motociclista, que não se lembra do momento da colisão, afirmou que ao assistir o vídeo do acidente ficou bastante abalado, creditando sua sobrevivência à proteção divina.

A Polícia Civil está investigando o caso e solicita que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro do motorista entre em contato pelo telefone (67) 3234-7100.

*Com informações do Diário Corumbaense