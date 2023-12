Acidente entre motos deixa homem ferido em Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação PMMS

Um acidente envolvendo duas motocicletas na rua Ciríaco de Toledo, bairro Nova Corumbá, em frente ao posto de combustível, deixou um homem de 51 anos ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ao sinistro de trânsito e prestar os devidos socorros à vítima.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o homem ao solo em decúbito dorsal, consciente e orientado, porém queixando-se de dores no membro inferior direito. Foram realizados os primeiros socorros, incluindo exame primário e secundário, além da colocação do colar cervical.

Devido à suspeita de uma fratura fechada de fêmur no membro inferior direito, os socorristas procederam à imobilização adequada. A vítima foi cuidadosamente imobilizada à prancha para garantir a estabilidade durante o transporte.

Em seguida, o homem foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro municipal, onde ficou sob os cuidados do médico plantonista. As circunstâncias exatas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes para determinar a responsabilidade pela colisão entre as motocicletas.