Acidente entre ônibus interestadual e caminhão deixa mortos e feridos em Corumbá

Barra de ferro ficou presa em ônibus / Reprodução, Diário Corumbaense

Ao menos duas pessoas morreram e outras ficaram feridas, em um acidente envolvendo um ônibus da Viação Andorinha e um caminhão carregado com minério, na manhã deste domingo (15), na BR-262, entre os municípios de Miranda e Corumbá, nas proximidades do Buraco das Piranhas, a cerca de 120 km da área urbana do município.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, duas mortes foram confirmadas até o momento, além de duas pessoas feridas gravemente, entre elas, uma criança, publicou o Campo Grande News.

No entanto, a Pax informou que foi acionada para o recolhimento de três corpos, o que indica que o número de vítimas pode ser maior.

Ainda não há confirmação oficial sobre as identidades das vítimas nem atualização sobre o estado de saúde dos feridos.

As causas da colisão ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pela polícia.

Conforme o Diário Corumbaense, o ônibus saiu de Campo Grande às 23h59 e ia para Corumbá.

Imagem que circula em grupos de WhatsApp mostra a parte dianteira do ônibus atingida por uma barra de ferro. Segundo relato de uma testemunha, o objeto teria se desprendido de um caminhão e atingido o coletivo.

