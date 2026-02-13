Acidente envolve quatro veículos no bairro Nossa Senhora de Fátima em Corumbá

As viaturas de resgate e salvamento prestaram atendimento às vítimas, com apoio da Polícia Militar, que organizou o trânsito e garantiu a segurança na área
Um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos foi registrado na manhã de terça-feira, por volta das 10h40, no cruzamento das ruas Firmo de Matos com Duque de Caxias, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Corumbá. O 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) foi acionado para atender a ocorrência.
No local, os bombeiros constataram a colisão entre três carros de passeio e um caminhão da Sanesul. As viaturas de resgate e salvamento prestaram atendimento às vítimas, com apoio da Polícia Militar, que organizou o trânsito e garantiu a segurança na área.
Um dos condutores, de 56 anos, estava fora do veículo, consciente e orientado, relatando dores no lado direito do tórax. Outro motorista, de 32 anos, também estava consciente, mas apresentava dores na perna esquerda e escoriações no rosto.
Após avaliação da equipe de resgate, o homem de 32 anos foi imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro para atendimento médico. As demais vítimas recusaram encaminhamento ao hospital.
