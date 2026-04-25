Acessibilidade

25 de Abril de 2026 • 13:38

Buscar

Últimas notícias
X
TRÂNSITO

Acidente envolvendo três veículos deixa jovem ferido na madrugada em Corumbá

Duas motos e uma Saveiro ficaram destruídas com o impacto do acidente

Redação com informações Corpo de Bombeiros

Publicado em 25/04/2026 às 10:56

Atualizado em 25/04/2026 às 11:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

Um sinistro de trânsito registrado por volta das 4h da madrugada deste sábado (25) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar em Corumbá. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Ciríaco de Toledo e Santa Catarina, no bairro Popular Nova, e envolveu duas motocicletas e um automóvel.

No local, os socorristas prestaram atendimento a um dos condutores de motocicleta, identificado pelas iniciais J.P.C.M., de 20 anos. Ele foi encontrado inconsciente, apresentando um corte profundo na região do queixo, fratura no braço direito e diversas escoriações pelo corpo. Após os primeiros atendimentos ainda no local, o jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá para avaliação médica.

O segundo motociclista envolvido, identificado como R.R.C.R., de 25 anos, recusou atendimento. Segundo informações, a motocicleta que ele conduzia foi retirada do local por terceiros antes da chegada das equipes de resgate.

Já o condutor do automóvel, identificado pelas iniciais B.J.F.G., de 31 anos, dirigia uma VW Saveiro Cross vermelha e não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local durante toda a ocorrência e prestou esclarecimentos.

Após o atendimento às vítimas, a cena do acidente e os veículos envolvidos ficaram sob responsabilidade da Polícia Militar, que realizou os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias da colisão.

As causas do acidente ainda deverão ser investigadas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Segurança

Bombeiros de Corumbá atendem a cinco ocorrências em 24 horas

Natureza

Bombeiros de Corumbá capturam jiboia próximo a posto de saúde

Educação

Câmara de Corumbá discute adequação de uniformes da rede pública de ensino

A solicitação envolve a seleção de tamanhos via sistema para garantir a adequação ao aluno

Crime de trânsito

Motorista foge sem prestar socorro após atropelar mulher em Ladário

Publicidade

Tragédia

Parte de casa de madeira desaba no centro de Corumbá e moradores saem ilesos

ÚLTIMAS

Cidadania

Desbravadores e aventureiros visitam prefeitura de Aquidauana e são recebidos pelo prefeito

Crianças e adolescentes participaram de visita institucional para conhecer funcionamento da administração pública municipal e fortalecer formação cidadã

Educação

Governo amplia vagas e convoca 750 novos estudantes

O pagamento do primeiro benefício aos novos bolsistas está previsto para acontecer até 8 de maio

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo