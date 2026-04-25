Acidente envolvendo três veículos deixa jovem ferido na madrugada em Corumbá

Assessoria de Comunicação

Um sinistro de trânsito registrado por volta das 4h da madrugada deste sábado (25) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar em Corumbá. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Ciríaco de Toledo e Santa Catarina, no bairro Popular Nova, e envolveu duas motocicletas e um automóvel.

No local, os socorristas prestaram atendimento a um dos condutores de motocicleta, identificado pelas iniciais J.P.C.M., de 20 anos. Ele foi encontrado inconsciente, apresentando um corte profundo na região do queixo, fratura no braço direito e diversas escoriações pelo corpo. Após os primeiros atendimentos ainda no local, o jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá para avaliação médica.

O segundo motociclista envolvido, identificado como R.R.C.R., de 25 anos, recusou atendimento. Segundo informações, a motocicleta que ele conduzia foi retirada do local por terceiros antes da chegada das equipes de resgate.

Já o condutor do automóvel, identificado pelas iniciais B.J.F.G., de 31 anos, dirigia uma VW Saveiro Cross vermelha e não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local durante toda a ocorrência e prestou esclarecimentos.

Após o atendimento às vítimas, a cena do acidente e os veículos envolvidos ficaram sob responsabilidade da Polícia Militar, que realizou os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias da colisão.

As causas do acidente ainda deverão ser investigadas.