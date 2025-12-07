Acessibilidade

08 de Dezembro de 2025 • 03:40

Buscar

Últimas notícias
X
Corumbá

Acidente na BR-262 deixa casal ferido em Corumbá

Segundo o relato do casal, a caminhonete havia sido adquirida na manhã do mesmo dia, em Campo Grande

Redação

Publicado em 07/12/2025 às 19:10

Atualizado em 07/12/2025 às 19:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na tarde deste sábado (7), por volta das 14h30, equipes de Resgate e Salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) foram acionadas para atender um acidente de trânsito na BR-262, cerca de 10 quilômetros da área urbana de Corumbá, nas proximidades do Posto Fiscal Lampião Aceso.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram uma caminhonete que havia saído da pista e colidido contra árvores às margens da rodovia. O impacto foi tão forte que travou as portas do veículo, obrigando os ocupantes a deixarem o automóvel pela janela.

Um casal, que viajava na caminhonete, foi localizado no acostamento. Ambos estavam conscientes e orientados, mas apresentavam escoriações pelo corpo. O homem reclamava de fortes dores na cabeça, enquanto a mulher relatou dores na região das costelas. As guarnições realizaram avaliação primária, estabilização e as imobilizações necessárias antes de encaminhar as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passaram por avaliação médica.

Segundo o relato do casal, a caminhonete havia sido adquirida na manhã do mesmo dia, em Campo Grande. Eles retornavam para Corumbá quando o acidente aconteceu. As causas que levaram o veículo a sair da pista ainda não foram esclarecidas.

A BR-262 registrou fluxo intenso no momento do atendimento, mas não houve necessidade de interdição total da rodovia. Autoridades devem investigar o que pode ter provocado a perda de controle da caminhonete.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Polícia recupera bicicleta furtada e prende dois em Ladário

Meio Ambiente

Corumbá amplia pontos de coleta de óleo de cozinha e reforça descarte consciente

Polícia

Motociclista fica ferido após colidir em veículo estacionado em Corumbá

Vigilância Sanitária da SES intensifica ações de prevenção ao câncer em Corumbá

Delegacia da Mulher apura vazamento de vídeo íntimo em Corumbá

Corpo de jovem desaparecido é encontrado no Rio Paraguai em Corumbá

Luto

Pecuarista Rodrigo Albres morre de câncer aos 48 anos

Publicidade

Justiça

MPMS busca reorganizar atendimento a pessoas com deficiência em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana

Aquidauana realiza neste domingo (7) o Leilão em prol do Hospital de Amor

O evento acontece no Parque de Exposições de Aquidauana e os ingressos custam R$ 40,00 com direito ao almoço com churrasco

Investimento

Bodoquena recebe caminhão pipa em ato oficial na SEMADESC

Entrega contou com representantes do Estado e do município, incluindo a prefeita Girleide Rovari, vereadores e autoridades que articularam o equipamento após reunião em Brasília.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo