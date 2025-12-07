Acidente na BR-262 deixa casal ferido em Corumbá

Na tarde deste sábado (7), por volta das 14h30, equipes de Resgate e Salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) foram acionadas para atender um acidente de trânsito na BR-262, cerca de 10 quilômetros da área urbana de Corumbá, nas proximidades do Posto Fiscal Lampião Aceso.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram uma caminhonete que havia saído da pista e colidido contra árvores às margens da rodovia. O impacto foi tão forte que travou as portas do veículo, obrigando os ocupantes a deixarem o automóvel pela janela.

Um casal, que viajava na caminhonete, foi localizado no acostamento. Ambos estavam conscientes e orientados, mas apresentavam escoriações pelo corpo. O homem reclamava de fortes dores na cabeça, enquanto a mulher relatou dores na região das costelas. As guarnições realizaram avaliação primária, estabilização e as imobilizações necessárias antes de encaminhar as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passaram por avaliação médica.

Segundo o relato do casal, a caminhonete havia sido adquirida na manhã do mesmo dia, em Campo Grande. Eles retornavam para Corumbá quando o acidente aconteceu. As causas que levaram o veículo a sair da pista ainda não foram esclarecidas.

A BR-262 registrou fluxo intenso no momento do atendimento, mas não houve necessidade de interdição total da rodovia. Autoridades devem investigar o que pode ter provocado a perda de controle da caminhonete.