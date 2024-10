Acidente na BR-262 deixa um morto em Corumbá

Leitor O Pantaneiro

Um grave acidente na manhã desta terça-feira (08) interrompeu o tráfego na BR-262, na região de São Domingos, em Corumbá. De acordo com informações recebidas por um leitor do jornal O Pantaneiro, o incidente resultou em uma morte.



O acidente ocorreu no início da manhã, afetando significativamente o fluxo de veículos na área. Equipes de socorro foram acionadas ao local, e a Polícia Rodoviária Federal trabalha para liberar a via e restabelecer o trânsito na região.

Mais informações sobre as causas do acidente e a identidade da vítima devem ser divulgadas em breve pelas autoridades responsáveis.