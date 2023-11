Adolescente dá pedrada na cabeça do pai após discussão em Corumbá

Adolescente de 16 anos acertou uma pedrada no próprio pai, após uma discussão em casa, em Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, o caso ocorreu na noite de quinta-feira (2). O homem bebia junto com a esposa e passou a discutir com um dos filhos do casal.

Ainda segundo o registro, o morador brigou com um dos filhos e o outro irmão, o adolescente, se irritou e lançou a pedra no pai, que ficou com um corte na cabeça e foi hospitalizado.

Os demais familiares foram levados para a Polícia Civil. O caso foi registrado como violência doméstica.