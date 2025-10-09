Adolescente de 14 anos é atropelada a caminho da escola em Corumbá

O acidente aconteceu por volta das 7h, na Rua Silva Jardim, esquina com a Alameda Recreio, no bairro Universitário
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Uma adolescente de 14 anos foi atropelada enquanto seguia de bicicleta para a escola, na manhã desta quinta-feira (9), em Corumbá. O acidente aconteceu por volta das 7h, na Rua Silva Jardim, esquina com a Alameda Recreio, no bairro Universitário.
Equipes de resgate e salvamento prestaram os primeiros atendimentos à ciclista, que estava consciente, mas desorientada, com escoriações nos braços e no rosto, além de dores nas costas e no quadril. Após o atendimento no local, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal.
A motorista do carro, de 50 anos, não se feriu e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar de Trânsito, que registrou a ocorrência. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades competentes.
