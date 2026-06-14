Adolescente de 14 anos fica inconsciente após ser atropelada em Corumbá

Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma adolescente de 14 anos ficou ferida após ser atropelada na noite deste sábado (13), no cruzamento das ruas Edu Rocha e 13 de Junho, no bairro Dom Bosco, em Corumbá.

De acordo com informações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar, a equipe de resgate foi acionada por volta das 21 horas para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima, identificada pelas iniciais L.S.R., caída ao solo e inconsciente.

Durante o atendimento pré-hospitalar, os socorristas constataram escoriações nos braços, além de lesões na face e na cabeça. A adolescente também apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE), o que exigiu cuidados especiais durante os procedimentos de estabilização.

Após receber os primeiros socorros no local do acidente, a jovem foi encaminhada ao pronto-socorro de Corumbá para avaliação médica especializada e realização de exames complementares.

Segundo informações apuradas pelos bombeiros, a adolescente teria sido atropelada por um motociclista de 21 anos. O condutor permaneceu no local do acidente e acompanhou os procedimentos adotados pelas autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência e pelas medidas de trânsito cabíveis.

As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pelos órgãos competentes