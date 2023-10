Adolescente de 14 anos morre afogado no Rio Paraguai em Ladário

Um menino de 14 anos veio a óbito após afogamento nas águas do Rio Paraguai em Ladário, na tarde dessa segunda-feira, 30 de outubro, por volta das 17h35. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para as buscas.

O local do afogamento é conhecido por “Curralzinho”, próximo a Granel Química no bairro Mista. O corpo foi encontrado submerso há 5 metros de profundidade e 15 metros da margem do lado direito, e foi resgatado pelo mergulhador do Corpo de Bombeiros, após 20 minutos de buscas. O óbito foi constatado pelo médico do SAMU. Compareceu ao local o Delegado da Polícia Civil e a funerária.

Segundo informações de parentes , o menino estava pescando quando entrou na água sem saber nadar e se afogou na presença de um familiar