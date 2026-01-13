Adolescente é apreendido por atentado em fazenda na Nhecolândia

O caso foi atendido por uma equipe da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rural
Divulgação/ PM
Uma ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada na noite de segunda-feira (12), por volta das 22h, em uma fazenda localizada na MS-228, na região da Nhecolândia, em Corumbá. O caso foi atendido por uma equipe da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rural.
De acordo com as informações da PM, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de lesão por arma branca. Ao chegar ao local, os policiais foram informados de que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao hospital do município de Rio Verde. No local, apenas o autor permanecia, um adolescente de 17 anos.
Questionado sobre o ocorrido, o jovem relatou que estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima quando iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, ele teria se apoderado de uma faca e desferido um golpe que atingiu o pescoço e o ombro da vítima. Em seguida, fugiu em direção à mata e descartou a arma utilizada, que não foi localizada.
Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente, que teve seus direitos constitucionais informados. Ele foi conduzido, juntamente com seus pertences, à Delegacia da Criança e do Adolescente de Corumbá, sem apresentar lesões corporais, onde o caso foi entregue à Polícia Civil para as providências legais cabíveis.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tragédia ambiental
Incêndio florestal atinge cerca de 400 hectares no Pantanal do Nabileque
Segurança
A atuação da Polícia Penal envolve inteligência, planejamento e ações coordenadas que impactam diretamente os índices de segurança do Estado
Tributo
A primeira parcela vence no dia 30 de janeiro, seguida pelos demais vencimentos ao longo do primeiro semestre do ano
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS