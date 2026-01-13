Adolescente é apreendido por atentado em fazenda na Nhecolândia

Divulgação/ PM

Uma ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada na noite de segunda-feira (12), por volta das 22h, em uma fazenda localizada na MS-228, na região da Nhecolândia, em Corumbá. O caso foi atendido por uma equipe da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rural.



De acordo com as informações da PM, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de lesão por arma branca. Ao chegar ao local, os policiais foram informados de que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao hospital do município de Rio Verde. No local, apenas o autor permanecia, um adolescente de 17 anos.



Questionado sobre o ocorrido, o jovem relatou que estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima quando iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, ele teria se apoderado de uma faca e desferido um golpe que atingiu o pescoço e o ombro da vítima. Em seguida, fugiu em direção à mata e descartou a arma utilizada, que não foi localizada.



Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente, que teve seus direitos constitucionais informados. Ele foi conduzido, juntamente com seus pertences, à Delegacia da Criança e do Adolescente de Corumbá, sem apresentar lesões corporais, onde o caso foi entregue à Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

