Adolescente fica ferido apÃ³s queda de bicicleta em ladeira de CorumbÃ¡

DivulgaÃ§Ã£o/Bombeiros de Aquidauana

A guarnição da viatura de resgate foi deslocada até o local e encontrou a vítima, ao solo em decúbito dorsal, consciente, porém desorientada. O jovem apresentava ferimento contuso na região frontal da cabeça e queixava-se de dores nos membros inferiores.

Um adolescente de 16 anos ficou ferido após sofrer uma queda acidental de bicicleta na tarde de domingo, por volta das 16h, na Ladeira José Bonifácio, região central de Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência.

Após o atendimento pré-hospitalar (APH), a equipe realizou a imobilização e estabilização do adolescente, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Segundo relato da vítima, ao descer a ladeira perdeu o equilíbrio da bicicleta e caiu ao solo.

