Acessibilidade

02 de MarÃ§o de 2026 • 14:31

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Bombeiros

Adolescente fica ferido apÃ³s queda de bicicleta em ladeira de CorumbÃ¡

Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrÃªncia

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 02/03/2026 Ã s 10:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

DivulgaÃ§Ã£o/Bombeiros de Aquidauana

Um adolescente de 16 anos ficou ferido após sofrer uma queda acidental de bicicleta na tarde de domingo, por volta das 16h, na Ladeira José Bonifácio, região central de Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência.

A guarnição da viatura de resgate foi deslocada até o local e encontrou a vítima, ao solo em decúbito dorsal, consciente, porém desorientada. O jovem apresentava ferimento contuso na região frontal da cabeça e queixava-se de dores nos membros inferiores.

Leia TambÃ©m

â€¢ Motociclista morre apÃ³s colisÃ£o com carro em CorumbÃ¡

â€¢ Idoso de 85 anos sofre amputaÃ§Ã£o da mÃ£o em ataque em CorumbÃ¡

â€¢ Bombeiros retiram anel preso ao dedo de adolescente em CorumbÃ¡

Após o atendimento pré-hospitalar (APH), a equipe realizou a imobilização e estabilização do adolescente, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Segundo relato da vítima, ao descer a ladeira perdeu o equilíbrio da bicicleta e caiu ao solo.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na NotÃ­cia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Paraguai Mirim

Bombeiros realizam resgate de adolescente na regiÃ£o do Pantanal

AvanÃ§o

MS lanÃ§a licitaÃ§Ã£o para construÃ§Ã£o da Casa da Mulher Brasileira em CorumbÃ¡

Esportes

JustiÃ§a determina nova eleiÃ§Ã£o da diretoria da Liga de Esportes de CorumbÃ¡

TJMS abre inscriÃ§Ãµes para estÃ¡gio em Direito na comarca de Terenos

TJMS inicia recesso forense no dia 20 de dezembro

Estudantes de CorumbÃ¡ realizam visita tÃ©cnica no TJMS

SaÃºde

Santa Casa de CorumbÃ¡ inicia operaÃ§Ãµes de novo tomÃ³grafo de Ãºltima geraÃ§Ã£o

Publicidade

Socorro

Boimbeiros resgatam estudante na regiÃ£o da Barra do SÃ£o LourenÃ§o, no Pantanal

ÃšLTIMAS

ÃšLTIMO DIA

InscriÃ§Ãµes para professor substituto na UFMS de Aquidauana encerram-se hoje

InscriÃ§Ãµes para ser professor nos cursos de AdministraÃ§Ã£o, Letras ou Pedagogia Intercultural no CPAQ encerram-se neste domingo (01)

Luto

Falece SebastiÃ£o Ribeiro Leite, do Mercado Bossa Nova de Aquidauana

Filho de Mamede da Costa Leite e Laura de Faria Ribeiro Leite, SebastiÃ£o pertence a uma das famÃ­lias tradicionais que fazem parte da histÃ³ria e da fundaÃ§Ã£o de Aquidauana e de Bonito.

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo