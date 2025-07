Adolescente fica ferido após queda de moto em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Na manhã desta terça-feira (2), uma adolescente de 16 anos ficou ferida em Corumbá após se envolver em uma queda acidental de motocicleta provocada por um incidente com a própria vestimenta. O acidente aconteceu por volta das 7h20, na rua Porto Carreiro, na rotatória com a rua Geraldino Martins de Barros.



De acordo com informações da equipe de resgate que atendeu a ocorrência, a jovem estava na garupa da moto, pilotada por seu pai, quando a alça do casaco que ela usava enrolou-se na roda traseira do veículo, causando a queda dos dois ocupantes.



A adolescente foi encontrada ao solo, consciente, apresentando suspeita de fratura no punho esquerdo e relatando dores no joelho esquerdo. Após os primeiros socorros no local, ela foi encaminhada ao pronto-socorro municipal de Corumbá para avaliação médica.



O condutor da motocicleta não sofreu ferimentos. A equipe de resgate reforçou a importância de atenção ao uso de vestimentas soltas durante o deslocamento em motos, como forma de evitar acidentes semelhantes.

