Adolescente sofre queimaduras em incêndio na cozinha

Jovem sofreu queimaduras de primeiro grau
Divulgação/ Bombeiros
Um incêndio em residência mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde de quarta-feira (20), em Corumbá. O caso acontreceu por volta das 17h30, na rua Geraldino Martins de Barros, no bairro Centro América, e deixou uma adolescente de 15 anos com queimaduras de primeiro grau.
Segundo os bombeiros, o fogo começou na cozinha, em uma panela com óleo quente que superaqueceu durante o preparo de alimentos. As chamas atingiram o fogão e um armário. A moradora relatou que, ao tentar apagar o fogo jogando um pano de prato sobre a panela, acabou alimentando ainda mais as chamas.
A vítima sofreu queimaduras no braço e na perna direita. Ela recebeu atendimento de primeiros socorros e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal.
A guarnição de combate a incêndio retirou os materiais aquecidos para a área externa e fez a ventilação natural do imóvel.
Após a ocorrência, o 3º Grupamento de Bombeiros Militar reforçou orientações de segurança para situações de incêndio envolvendo óleo quente: desligar o fogão imediatamente, abafar as chamas com tampa de metal ou pano úmido, nunca jogar água sobre o óleo em chamas e evitar remover a panela durante o fogo.
