Adolescente sofre suspeita de fratura após acidente entre bicicleta e carro em Corumbá

Adolescente foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para avaliação médica especializada / Divulgação

Um adolescente, de 15 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito entre uma bicicleta e um carro, na tarde desta terça-feira (16), no cruzamento das ruas João Bosco da Mota e Marechal Deodoro, no bairro Guaná, em Corumbá.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 13h15 e enviou equipes das viaturas de Resgate e Salvamento para atender a ocorrência. No local, os militares encontraram o jovem caído, mas consciente e orientado.

Conforme as informações levantadas pela equipe, o adolescente conduzia uma bicicleta quando ocorreu a colisão com o veículo automotor. Durante a avaliação inicial, a vítima relatava dores na perna esquerda, com suspeita de fratura, e apresentava diversas escoriações pelo corpo.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, com imobilização da perna lesionada e estabilização do adolescente em prancha rígida, conforme os protocolos de segurança adotados pela corporação.

Ainda segundo os militares, foi constatado que a bicicleta utilizada pelo jovem não possuía sistema de freios em funcionamento. A informação foi registrada e repassada às autoridades responsáveis, uma vez que a falha mecânica pode ter contribuído para o acidente.

Após receber os primeiros socorros, o adolescente foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para avaliação médica especializada. A mãe da vítima acompanhou o transporte até a unidade de saúde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem permaneceu consciente e sem alterações em seu quadro clínico durante todo o deslocamento.

A corporação ainda destacou, em nota, que o caso reforça a importância da manutenção preventiva das bicicletas e da verificação periódica dos equipamentos de segurança, especialmente do sistema de freios, item fundamental para a prevenção de acidentes e para a segurança dos ciclistas no trânsito.