Adolescente vai parar na delegacia após agredir mulher

Caso foi registrado na DP de Corumbá

Uma adolescente, de nacionalidade boliviana, acabou na delegacia, companhia da mãe, após agredir uma mulher de 29 anos.

O caso aconteceu na noite de terça-feira, no Conjunto Flamboyant, parte alta de Corumbá.

A vítima relatou que não conhece a agressora e nem ao menos sabe o motivo e fez o que pôde para se desvencilhar das agressões. Mesmo assim, ela ficou com uma lesão no rosto e parte do olho e inchado.

Depois de saber a identificação da suspeita, a equipe da Polícia Militar a localizou e a questionou sobre os fatos. A acusada também estava com arranhões no pescoço e rosto.

A mulher agredida foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a menor seguiu para o Distrito Policial.