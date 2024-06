Aeronave Air Tractor auxilia combate direto ao fogo em Corumbá

Diário Corumbaense

Após vistorias realizadas em áreas que continuam com focos de incêndios florestais, a aeronave Air Tractor está auxiliando no combate direto ao fogo, desde esta sexta-feira (07).

O apoio veio após o Corpo de Bombeiros Militar averiguar a situação na região do Paraguai Mirim. No local, há dois focos grandes de incêndio. Um deles, próximo da Escola Jatobazinho, onde os 40 alunos foram levados de volta para suas casas até que o fogo seja controlado.

No Paraguai Mirim, somando os dois grandes focos, a área queimada já soma 10.381 hectares, segundo o Diário Corumbaense.

Outras áreas

Na região próxima ao Forte Coimbra, havia um incêndio, mas ele foi controlado, deixando 559 hectares de vegetação queimados.

Um foco de incêndio, na região do Caimasul foi identificado também. Uma guarnição já está no local para reconhecimento e combate ao fogo, permanecendo no período noturno, para monitoramento dos focos e prevenção das áreas que já têm aceiro.

Uma guarnição está sendo deslocada para auxiliar no combate. A área queimada é de 771 hectares.

Na região próxima a Corumbá, a guarnição contou com auxílio da aeronave Harpia 01, porque é uma área alagada e de difícil acesso. A equipe realizou combate direto na quinta-feira. A área queimada é de 7.440 hectares.

Atualmente, 73 bombeiros, 02 bombeiros militares do Grupamento Aéreo; cinco policiais militares, além de brigadistas do PrevFogo e do Alto Pantanal (IHP), atuam nas frentes de combate ao fogo.