Agência de Trânsito prorroga cadastramento de taxistas por mais 30 dias

A Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat) tem feito o cadastramento dos taxistas ativos de acordo com a legislação vigente da categoria. O processo consiste na apresentação de documentos que comprovem que o taxistas ainda exerce de forma regular os trabalhos na praça.

O objetivo do órgão público é fazer o levantamento exato da quantidade de profissionais que estão ativos para que as vagas remanescentes possam ser abertas para novos interessados. Ao todo mais de 70 taxistas já vieram até a sede da AGETRAT desde o mês de maio e se recadastraram.

Essa prorrogação acontece em um momento em que a Câmara de Vereadores juntamente com o prefeito Marcelo Iunes ampliaram o prazo de validade dos táxis de 10 para 12 anos, estendendo assim o período de utilização desses veículos, mudança essa que aconteceu após o prazo de recadastramento.

O diretor-presidente da Agetrat, José Wagner de Oliveira Junior explicou: “quando assumi a Agência de Trânsito o procedimento de recadastramento estava em andamento e decidimos prorrogar por mais um período para os profissionais que estavam em busca da regularização, após o encerramento do prazo foi publicada uma mudança importante na legislação da categoria, que trouxe um benefício aos mesmos. Entretanto, essa mudança não teria sentido algum para aqueles que perderam o cadastramento justamente por terem veículos com mais de 10 anos de fabricados. Reunimos com a equipe técnica para novamente abrir o recadastramento para quem está disposto a se regularizar, já adiantando que não haverão novos prazos".

O documento solicitando a publicação da prorrogação saiu da Agência de Trânsito nessa manhã de terça-feira, 19 de setembro.