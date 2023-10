Agentes da Guarda Civil de Corumbá participam de curso para condução de embarcações

Trinta agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) participam de curso para condução de embarcações. "É uma capacitação que é oferecida pela Capitania Fluvial do Pantanal oferece para as forças de segurança, para condução profissional", disse o superintendente da Guarda Municipal, Miguel Soares.

Com duração de uma semana, o curso teve a parte teórica realizada ao longo da última semana. As aulas práticas aconteceram no rio Paraguai. Após a formação, os guardas civis municipais participantes terão habilitação para condução de embarcação náutica.

São princípios básicos de atuação da Guarda Civil Municipal: proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; patrulhamento preventivo; compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. É competência geral da Guarda Civil Municipal a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.