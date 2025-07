Urgente: Defesa Civil de Corumbá avisa sobre problema na ponte da BR-262

Ferragem exposta na BR-262 pode causar acidentes e Defesa Civil fez alerta aos motoeristas / (Foto Divulgação)

A Defesa Civil Municipal de Corumbá reforça o alerta aos motoristas que trafegam pela BR-262, solicitando máxima cautela e redução da velocidade, especialmente ao cruzar a ponte sobre o Rio Paraguai (Porto Morrinho).

Atenção redobrada é crucial neste momento devido à presença de um grande buraco com exposição de vergalhões na pista da ponte. Este defeito representa um sério risco de acidentes graves e estouro de pneus.

A Defesa Civil Municipal apela a todos os condutores para reduzirem drasticamente a velocidade ao se aproximarem do trecho afetado, visando garantir a segurança de todos os usuários da rodovia.

Defeito no leito carroçavel da ponte sobre o Rio Paraguai na BR-262 oferece perigo aos motoristas (Foto Divulgação)

A Superintendência de Defesa Civil de Corumbá já notificou os órgãos competentes responsáveis pela manutenção e fiscalização da BR-262 sobre a situação emergencial.

Na nota divulgada, a Defesa Civil deixa claro que tem a expectativa de que medidas paliativas e preventivas sejam tomadas em breve para solucionar a falha na pista.

Dirigir com atenção e em velocidade reduzida é fundamental para evitar tragédias. A colaboração de todos os motoristas é essencial para a segurança viária na BR-262.

3.800 veículos diariamente

Levantamentos já realizados pela Polícia Rodoviária Federal, revelam que, no trecho da BR-262 entre Campo Grande e Corumbá, uma média de 3.800 veículos fazem a travessia da ponte sobre o Rio Paraguai, diariamente.

Esta quantidade salta para 8 mil por dia, dos veículos que cruzam a fronteira Brasil-Bolívia, via Corumbá. Aquidauana, está na décima primeira posíção, entre os 79 municípios do estado, com a maior quantidade de veículos registrados: 18.015.

Em se tratando de Corumbá, esta quantidade aumenta para 36.480 veículos, posicionando o município em quinto lugar entre os 79 do estado. Esse total, inclui carros, motos, caminhões, ônibus e outros tipos de veículos.