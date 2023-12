Aluna da Reme de Corumbá vence 1º lugar na etapa nacional do Prêmio MPT

Prefeitura de Corumbá

A aluna da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Corumbá, Anna Luíza Godoy da Silva Rodrigues, estudante da Escola Municipal Rural de Educação Integral Pólo São Lourenço e Extensões, ficou em primeiro lugar na Etapa Nacional do Prêmio MPT na Escola.

O trabalho “A aventura de Pedro” venceu a disputa na categoria Conto (alunos dos 6º e 7º anos). O texto, segundo a própria aluna, foi inspirado em um fato ocorrido na sua região. Muito feliz pela conquista, ela afirmou que não esperava que seu conto chegaria tão longe.

O trabalho foi orientado pelo professor Marcos Paulo de França Rodrigues. Ele afirmou que trabalhar o projeto MPT na escola permitiu sensibilizar e motivar uma reflexão sobre a temática dentro da realidade ribeirinha. “O projeto nos permitiu enfatizar que o lugar de criança é na escola, que elas têm o direito de estudar, de brincar”, relata o professor.

O coordenador local da premiação nas escolas da Reme, professor Jorge Sambrana destacou o envolvimento da comunidade escolar junto às ações promovidas pelo MPT e Secretaria Municipal de Educação. “As escolas da Rede Municipal de Ensino de Corumbá, por mais um ano abraçaram a proposta do combate ao trabalho infantil. Coordenadores e professores engajaram-se no desenvolvimento de ações com objetivo de fomentar na comunidade que lugar de criança é na escola”.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, adere todo o ano ao projeto porque acredita que através da conscientização na escola é possível combater o trabalho

O Prêmio MPT na Escola tem por objetivo levar a temática do trabalho infantil para a sociedade, por intermédio da comunidade escolar, transformando os(as) profissionais da educação em multiplicadores(as) do conhecimento sobre o tema. Tem, ainda, por finalidade: alertar sobre a necessidade da prevenção e da erradicação da referida violação de direitos; fomentar a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção do trabalho infantil e de proteção do(a) adolescente trabalhador(a); reconhecer e divulgar os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos(as) alunos(as), bem como reconhecer a dedicação dos(as) educadores(as) envolvidos(as) nas ações de prevenção à violação dos direitos de crianças e adolescentes.