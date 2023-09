Aluno morre após queda de telhado durante temporal em Corumbá

Aluno morreu durante temporal / Lucas Lelis/ Reprodução Primeira Página

Um menino de 8 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após o teto da quadra da escola Dr. Cássio Leite de Barros desabar durante temporal que atingiu Corumbá, na tarde desta terça-feira, 12.

Conforme informações do Primeira Página, outras três crianças ficaram feridas após o desabamento do teto e foram levadas para uma unidade de saúde, onde estão internadas. Elas não correm risco de morte.

Estragos

Durante a chuva intensa, as estações de rádio saíram do ar e a energia elétrica oscilou. Na região central da cidade, o teto de uma loja desabou. De acordo com o Inmet, o vento pode ter chegado a 90 km/h.Ainda segundo o aviso do Inmet, o alerta de tempestade deve continuar até esta quarta-feira (13), com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

O alerta comporta os pantanais sul-mato-grossense, o leste, centro norte e sudoeste de Mato Grosso do Sul.